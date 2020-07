Investita mentre attraversa la strada, grave anche il conducente dello scooter

Due persone sono state portate in ospedale in codice rosso in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via V Maggio a Quarto poco prima delle 20 di mercoledì 29 luglio 2020.

Una donna è stata investita da uno scooter, condotto da un uomo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica.

I due feriti sono stati portati nei pronto soccorso di Galliera e San Martino.