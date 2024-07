Investita mentre attraversa: donna di 50 anni in ospedale in codice rosso

È stata investita mentre stava attraversando la strada in via Rivarolo - non è ancora chiaro se fosse sulle strisce pedonali - ed è stata sbalzata sull'asfalto, la donna di 50 anni che è finita in ospedale poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 3 luglio.

Sul posto la Croce Rosa Rivarolese e l'automedica Golf 2 per soccorrere la vittima, insieme alla polizia locale per dirigere il traffico e ricostruire l'accaduto.

La 50enne è stata portata in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, cosciente e con un trauma cranico. Per fortuna non è in pericolo di vita.