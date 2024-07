Travolta da una moto mentre attraversa, donna di 50 anni in ospedale in codice rosso

È stata investita da una moto mentre attraversava la strada, non è chiaro se sulle strisce pedonali o meno, la donna di 50 anni portata d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova.

È successo in corso Europa verso le 12,30 di oggi, giovedì 4 luglio. Sul posto mezzi della Croce Verde di San Gottardo e della Croce Verde Burlando e l'automedica Golf 1 insieme con la polizia locale per regolare il traffico e fare luce sulle cause dell'incidente.

La donna è stata portata al pronto soccorso in codice rosso (il più grave), non intubata, con un arto fratturato e un trauma cranico. Per fortuna non è in pericolo di vita.