Travolta da un'auto rimane incastrata: intubata e ricoverata in gravi condizioni

È stata investita ed è rimasta incastrata sotto l'auto la donna di 68 anni vittima di un incidente stradale nella giornata di oggi, giovedì 1 giugno, alle 15,30 circa.

È successo in via San Martino, all'altezza dell'incrocio con via Papigliano: a soccorrere la donna la Croce Gialla, l'automedica Golf 1 e la polizia locale per i rilievi. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, ma dalle prime testimonianze pare che la donna stesse camminando sul marciapiede quando l'auto, guidata da un 73enne, l'ha travolta.

La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso, il più grave, intubata.