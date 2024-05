Investita mentre attraversa: donna di 40 anni in ospedale in codice rosso

Sarebbe stata colpita da una moto la donna di 40 anni investita in corso Sardegna e portata in codice rosso all'ospedale San Martino.

È successo verso le 11 di oggi, martedì 21 maggio, poco fuori dal tunnel di corso Sardegna in direzione monte, all'altezza delle Poste. Il tratto stradale è rimasto chiuso per circa un'ora.

Dalle prime informazioni, una moto che procedeva in direzione monte avrebbe urtato la donna che stava attraversando non sulle strisce pedonali, facendola cadere e fratturandole il bacino. Mentre lei è stata portata in codice rosso al San Martino dalla Croce Gialla e dall'automedica Golf 3, il motociclista è stato portato in codice giallo al Galliera.