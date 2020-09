Investimento pedone in corso Europa, due feriti

Terzo incidente nell'arco di poche ore a Genova e dintorni. Dopo le due auto schiantate in autostrada e in piazza Cavour, una donna è stata investita da una moto all'incrocio fra via Isonzo e corso Europa.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della pubblica assistenza Molassana. Entrambe le persone coinvolte sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, la donna in codice giallo e il motociclista in verde.

La polizia locale sta cercando di ricostruire l'episodio e capire se la donna abbia attraversato quando il semaforo indicava rosso per i pedoni.