Travolta da un camion mentre attraversa, è grave

Una donna anziana è rimasta ferita in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 10.45 di venerdì 6 ottobre 2023 in via Torti a San Fruttuoso.

La donna è stata investita da un camion, che le ha maciullato una gamba. Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Bianca, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata di indagare sugli incidenti più gravi.

La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Saranno decisive le prossime ore.