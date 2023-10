Travolto da un'auto e sbalzato per 20 metri: in ospedale in codice rosso

Grave incidente intorno alle 16,40 di oggi (martedì 3 ottobre) in via Giovanni Maggio, nel levante genovese. Un uomo di 50 anni è stato investito da un'auto e sbalzato per una ventina di metri.

Sul posto la Croce Verde di Quarto e l'automedica Golf 1 che hanno portato l'uomo in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino, con trauma cranico e toracico.

Presente, per le indagini del caso e per ricostruire i fatti, la polizia locale.