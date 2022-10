Investito da un'auto a Sampierdarena, in ospedale in codice giallo

Un uomo è stato investito nella mattina del 19 ottobre a Sampierdarena.

Il 60enne è stato travolto da un'auto in piazza del Monastero, ancora da appurare se si trovasse in mezzo alla strada o sulle strisce. Stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente gli agenti della polizia locale del distretto di Sampierdarena.

Sul posto è intervenuta la Croce Rosa rivarolese che ha trasportato l'infortunato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Soltanto ieri, sempre a Sampierdarena, un altro investimento pedone: una donna è rimasta ferita dopo lo schianto in via Gian Battista Monti.