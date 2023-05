Un altro investimento in lungobisagno Dalmazia: 18enne in ospedale

Ancora un investimento sulle strade genovesi. Dopo l'incidente mortale di qualche giorno fa, dove un 40enne è mancato dopo essere stato investito da un mezzo pesante in lungobisagno Damazia, nella mattina di lunedì 22 maggio, un altro pedone è stato travolto da un mezzo nuovamente sulla stessa strada, al confine con lungobisagno Istria.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente ma è stato coinvolto un ragazzo di 18 anni, soccorso dalla Croce Verde di San Gottardo sezione Burlando accorsa in codice giallo, diventato poi per fortuna verde (il meno grave). La polizia locale, sul posto insieme all'ambulanza, non ha chiuso la strada. Il ragazzo è stato portato all'ospedale San Martino.