Moto investe pedone: chiuso tratto di corso Italia, un ferito grave

Grave incidente stradale in corso Italia nella mattinata di mercoledì 1 febbraio, verso le 7,30. La strada è stata chiusa dalla polizia locale all'altezza di via Mercantini, in direzione levante, per i rilievi e il traffico viene deviato verso via Giordano Bruno.

Dalle prime informazioni, un pedone è stato investito da una moto: la persona a piedi è stata trasportata in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino, mentre il motociclista è stato portato allo stesso ospedale in codice giallo.

Sul posto, la Croce Bianca Genovese, la Croce Gialla, la Croce Rossa di Davagna, l'automedica Golf 1 e la pattuglia infortunistica della polizia locale.