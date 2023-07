Investito dall'autobus, portato in ospedale in codice rosso

Incidente stradale nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio a Sampierdarena, dove un giovane uomo sulla trentina è stato investito da un bus Amt.

È successo in via Avio, poco lontano da un attraversamento pedonale, poco dopo le 2 del mattino. La dinamica non è chiara: parrebbe che l'uomo fosse sdraiato per terra quando è stato urtato dal mezzo, ma solo le indagini della polizia locale potranno fare luce sulla vicenda.

Sul posto, oltre ai vigili, la Croce Verde di Sestri, i Volontari del Soccorso della Fiumara e l'automedica Golf 4.

Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, per fortuna non rischia la vita.