Contromano sull'A7, lo schianto mortale innescato da un'inversione in autostrada

Una manovra folle e inspiegabile avrebbe portato Giuseppe Maria Garavaglia, 46 anni, a fare inversione in autostrada, percorrendo la carreggiata in contromano per cinque lunghi chilometri prima di schiantarsi contro la Bmw guidata da Matilda Hidri, 35enne residente a Genova: entrambi sono morti sul colpo. È questa la dinamica dell'incidente avvenuto sull'autostrada A7 Milano-Genova tra le uscite di Groppello Cairoli e Casei Gerola nel pomeriggio di domenica 26 giugno: l'uomo avrebbe accostato sul lato dell'autostrada, facendo un'inversione a U con il suo suv Volvo e poi ripartendo contromano seminando il panico. Fino allo schianto mortale che ha coinvolto Matilda Hidri che stava guidando ignara la sua Bmw quando improvvisamente è stata colpita dal suv arrivato a tutta velocità: un frontale che non ha lasciato scampo.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia spinto il 46enne di Novate (hinterland nord di Milano) a fare quella manovra assurda. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polstrada. Tanti gli automobilisti che hanno lanciato l'allarme: tutte le loro telefonate sono entrate a far parte delle indagini sulla tragedia.

In un primo momento era circolata l'ipotesi - data la vicinanza del casello - che il 46enne avesse imboccato l'autostrada contromano. Una tesi che tuttavia - come spiega MilanoToday - non è mai stata confermata dalla Polstrada Milano-Ovest di Assago, competente per quella tratta.

Nel frattempo per fortuna non sarebbe più in pericolo di vita il 35enne alla guida della Golf che dopo lo schianto era stato trasportato in codice rosso al San Raffaele di Milano con l'elicottero per diversi traumi facciali. Conseguenze lievi anche per le altre due persone a bordo dell'auto: una 34enne e suo figlio di 4 anni, entrambi accompagnati in ospedale per accertamenti.