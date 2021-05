Scontro auto-moto a Marassi, un ferito

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo sui quarant'anni, per fortuna ferito in modo non grave

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, intorno alle 20 di venerdì 21 maggio 2021. È successo a Marassi, più di preciso all'incrocio fra corso Sardegna e corso de Stefanis. Coinvolte un'auto e uno scooter, come si può capire anche dalla foto.

Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, il conducente del mezzo a due ruote, che però è stato portato in ospedale in codice verde, secondo quanto riferisce la centrale operativa del 118, quindi in condizioni non gravi.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Possibile che uno dei due mezzi abbia attraversato l'incrocio con il semaforo non verde. Qualche ripercussione sul traffico.