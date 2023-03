Incidenti, cantieri e traffico: lunedì difficile sulle autostrade e in città

Lunedì mattina difficile per le strade e autostrade genovesi tra code, incidenti, cantieri e traffico intenso di inizio settimana.

In autostrada, all'altezza dell'allacciamento tra A7, A12 e A10 in direzione Genova si registrano 2 chilometri di coda per incidente. Dalle prime informazioni risulta scoppiata la gomma di un'auto che si è fermata autonomamente verso le 8,30, non sono stati segnalati feriti. Coda anche prima, tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, sempre in direzione Genova, per traffico intenso.

Due chilometri invece si sono formati sulla A26, tra Masone e il bivio per la A10, per lavori, mentre, sempre per lo stesso motivo, segnalata coda all'altezza di Genova Bolzaneto in direzione Milano.

Infine, tra il bivio A10/A26 e Arenzano, coda di un chilometro in direzione Ventimiglia, sempre dovuta a un cantiere.

A Genova si segnalano rallentamenti sulla sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente, come quasi ogni lunedì mattina.