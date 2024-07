Tre bus coinvolti in incidenti in un giorno: ferito anche un neonato

Sono tre gli incidenti che oggi hanno visto coinvolti mezzi pubblici Amt. Dopo quello di questa mattina in via Milano, dove una brusca frenata di un autobus ha provocato il ferimento di diverse persone, sempre questa mattina, sul lungomare di Pegli un altro autobus si è scontrato contro un camioncino che trasportava frutta.



Tre le persone rimaste ferite, la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, intervenuta anche perché nello scontro tra i mezzi il camion ha perso alcune cassette di frutta che sono cadute sulla strada. Dalle testimonianze dei presenti sarebbe inoltre nato un alterco tra il camionista e il conducente dell'autobus.

Gli incidenti, dicevamo, sono tre. L'ultimo in via Cantore, alle 11.30, dove un neonato di appena sette giorni è caduto all'interno di un autobus, riportando ferite al cranio. Soccorso, è stato trasportato al Gaslini in codice giallo.

Lo scorso martedì un altro incidente, di lieve entità aveva coinvolto un mezzo Amt, che si era scontrato con un'auto in via Coronata.