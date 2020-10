Incidente in via Buozzi, critiche le condizioni del neonato caduto a bordo del bus

Si trova ancora ricoverato in terapia intensiva, costantemente monitorato e in condizioni molto critiche, il bambino di 23 giorni che mercoledì è arrivato al Gaslini con un grave trauma cranico dopo la caduta su un bus.

Il piccolo era in braccio alla mamma quando il bus, un mezzo della linea 1, ha frenato per evitare un pedone all’altezza di via Buozzi. Stando alle prime ricostruzioni, con la frenata il piccolo è caduto e ha battuto la testa.

Immediato il trasferimento al Gaslini, dove i medici hanno subito preso in carico il neonato e lo hanno portato in sala operatoria per sottoporlo a un delicatissimo intervento chirurgico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta terminato, il piccolo è stato trasferito in terapia intensiva, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. L’autista del bus, sotto choc, è stato portato in ospedale, mentre sulla dinamica dell’incidente sta compiendo accertamenti la sezione Infortunistica della Locale.