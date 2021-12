Si ribalta tir carico di prosciutti, illeso il conducente

Un tir si è ribaltato questa notte dopo le 2 in A10 tra Vesima e Voltri, in direzione Genova.

Per motivi ancora da accertare, il mezzo è finito su un fianco e nello schianto ha perso tutto il carico: proveniente dalla Spagna e diretto a San Daniele del Friuli, trasportava prosciutti.

Per consentire le operazioni di pulizia è stato chiamato un mezzo con gru che ha tolto il carico dalla carreggiata, gli operatori di Autostrade hanno ripristinato il tratto di corsia rimasta chiusa per due ore, mentre non è servito l'intervento del 118 in quanto l'autista è uscito illeso dall'incidente e ha rifiutato il ricovero.