Turchino, motociclista precipita in una scarpata

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 5 settembre: un motociclista - per motivi da chiarire - è precipitato in una scarpata sulla strada che porta al Turchino, nel territorio del comune di Mele. Non sono stati coinvolti altri mezzi: secondo le prime ricostruzioni, a quanto pare il centauro saliva in direzione Turchino, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato di sotto.

Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Mele e l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. Visto il posto particolarmente difficile da raggiungere, i soccorritori hanno dovuto parcheggiare i mezzi proseguendo a piedi. L'elisoccorso è atterrato in zona Cartiera-Acquasanta, mentre i militi avevano posteggiato l'ambulanza

Il centauro di circa 20 anni è stato portato in ospedale in codice rosso ed è in gravi condizioni.