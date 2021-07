Schianto scooter-autobus a Quinto, un morto

La tragedia in via Gianelli, a perdere la vita lo scooterista, trascinato dal mezzo

Tragedia domenica mattina a Quinto, in via Gianelli, dove un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter è morto dopo essersi scontrato con un autobus.

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 10 poco prima dell'inizio via Murcarolo. Immediati i soccorsi, con ambulanza e automedica inviate sul posto dal 118, ma le ferite erano troppo gravi e per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio. Stando alle prime ricostruzioni, dopo lo scontro l'uomo sarebbe rimasto sotto il bus, che ha proseguito la marcia per qualche metro. Sul posto la sezione Infortunistica della polizia Locale per i rilievi.