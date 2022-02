Cogoleto, auto finisce fuori strada e "vola" nel parcheggio

"Spettacolare" incidente a Cogoleto, in piazza della Vecchia Lira, nel pomeriggio di oggi, sabato 19 febbraio: tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave.

Un furgoncino grigio, percorrendo via Recagno in direzione Sciarborasca, ha sbandato per motivi ancora da accertare, ed è finita - invadendo il marciapiedi - su un'auto parcheggiata nella piazza, rovinando anche in parte il muretto che delimita i posteggi. I motivi sono ancora da ricostruire.

Sul posto, la Polizia Locale di Cogoleto e i Vigili del Fuoco.