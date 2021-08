Incidente d'auto a Busalla: giovane uomo grave in ospedale, morto il suo cane

Un 33enne si è ribaltato con la sua auto per motivi ancora da chiarire

Incidente stradale nella tarda serata di venerdì 20 agosto: un uomo di 33 anni si è ribaltato con la propria auto, a Busalla, sulla strada che porta a Crocefieschi, per motivi da accertare. Il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, con fratture multiple, e si trova in prognosi riservata.

Il suo cane, che era con lui in macchina, invece, non ce l'ha fatta nonostante le cure della Croce Gialla, ed è purtroppo morto.