Tir rovesciato, avarie e materiali dispersi: autostrade in tilt e code chilometriche

Venerdì pomeriggio di disagi in autostrade a causa di incidenti, veicoli in avaria e anche materiali dispersi sulle carreggiate.

Verso le 17,30 sulla A10, tra Arenzano e Pra', si segnala una coda di 2 km per incidente in direzione Genova: un tir che trasportava plastica si è rovesciato su un fianco. Per fortuna non risultano feriti. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e la Croce d'Oro di Sciarborasca con il personale di Aspi.

Ma da Pra' a Aeroporto, sempre in direzione Genova, sono segnalati altri 4 km di coda per veicolo in avaria.

Le avversità non finiscono qui: sulla A7, dopo Busalla in direzione Genova, coda di 3 km per materiali dispersi, blocchetti di cemento caduti da un mezzo pesante. Ripercussioni, per la stessa causa, anche sulla A12, con coda di 1 km dopo Genova Est, in direzione Genova Ovest. Sempre sulla A7, coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, verso Genova, di nuovo per veicolo in avaria.

Condizioni difficili anche sulla A26, tra la diramazione per Milano e Masone, sempre in direzione Genova, ma questa volta a causa dei cantieri.