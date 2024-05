Incidente in autostrada: tir scontra guardrail, uscita obbligatoria e code

Dopo il camion in avaria che sta provocando una lunga coda sulla A26, si segnala anche un altro incidente sull'autostrada A10 che ha coinvolto un tir.

È successo dopo le 8, proprio accanto all'uscita autostradale di Pra', in direzione Ventimiglia, dove un mezzo pesante ha scontrato il guardrail per cause da chiarire.

Per permettere al personale di Autostrade per l'Italia e ai soccorsi di lavorare, è stata predisposta una deviazione al traffico: le auto in arrivo infatti sono obbligate a uscire a Pra'. Chi vuole riprendere la A10, poi, può rientrare sempre a Pra', bypassando il punto esatto dell'incidente. Sul posto però, dovendo convogliare tutti i mezzi verso l'uscita, si è creata una lunga coda.