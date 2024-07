Tir in fiamme in autostrada e traffico paralizzato, l'autobotte arriva contromano: le foto

Arrivano dettagli in più sull'incidente che ieri ha tenuto sotto scacco l'autostrada A26 fino a sera inoltrata.

È successo verso le 19,30, quando sulla A26, nel tratto compreso tra Pra' e Masone in direzione Gravellona Toce, un camion è andato in fiamme nella galleria Turchino: l'incidente ha provocato gravi ripercussioni anche in A10 e si sono registrati fino a 10 km di coda.

Le fiamme non sono state facili da domare e la situazione era resa ancora più critica a causa del traffico bloccato, tanto che l'autobotte non è riuscita a passare da Genova: sono stati i vigili del fuoco di Ovada, entrando contromano in autostrada con tutte le cautele del caso, a rifornire di acqua la squadra di Multedo che operava sul posto.

L'autista per fortuna era riuscito a mettersi in salvo prima che l'incendio coinvolgesse tutta la cabina che è andata completamente distrutta, mentre i vigili del fuoco sono riusciti a limitare i danni al rimorchio. Sul posto anche la polizia stradale, Aspi e i soccorsi sanitari che per fortuna non hanno dovuto portare nessuno in ospedale.