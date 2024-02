Tir a fuoco in autostrada: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Nottata di caos sull'autostrada A7 a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Intorno a mezzanotte e mezza sono divampate le fiamme per ragioni in via di accertamento e l'autista è riuscito a fermarsi, staccare il trattore dal semirimorchio e a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti, nel tratto poco prima dell'autogrill Campora, con la squadra di Bolzaneto, due autobotti dalla centrale e un carro aria, sul posto anche un'ambulanza della Croce Azzurra di Fegino e la Polizia stradale. I pompieri hanno lavorato fino alle cinque del mattino di mercoledì 21 febbraio 2024 per domare le fiamme e poi bonificare l'area, fortunatamente non ci sono stati feriti e nemmeno intossicati, il traffico inizialmente bloccato è stato poi regolato dalla polizia stradale con inevitabili rallentamenti durante la notte. Il semirimorchio è andato distrutto.

