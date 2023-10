Auto a fuoco in autostrada: caos e coda chilometrica

Un'automobile con un carrello per il trasporto di animali ha preso fuoco sull'autostrada A12, tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Dalle prime informazioni non sembrano esserci feriti, ma si è creato il consueto caos sul fronte della viabilità.

Inizialmente il traffico è rimasto bloccato per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, intorno alle ore 14 di domenica 1 ottobre 2023 sono segnalati quattro chilometri di coda e il traffico scorre su una corsia.

A chi viaggia in direzione di Genova, si consiglia di uscire a Chiavari e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.