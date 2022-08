In hotel con 2.500 euro falsi: arrestato dalla polizia

Sequestro di banconote false da parte della polizia di Stato. Ben 2.500 euro sono stati trovati dagli agenti delle volanti.

Le banconote, di ottima fattura, erano suddivise in tagli da 20 fino 200 euro. La scoperta è avvenuta in un albergo del centro, nella stanza di un marocchino che è stato arrestato. L'uomo, ricercato in tutta Italia, è stato individuato grazie al sistema "alloggiati" adottato dalla polizia per trovare gli irregolari che entrano nei diversi Comuni.

Interrogato su quel denaro falso, il falsificatore non ha saputo dare spiegazioni. È dunque finito in manette per introduzione nello stato di monete falsificate. Dopo il fermo è stato trasferito in carcere, in attesa di giudizio.