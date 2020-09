Incidente sulla Guido Rossa e in via Cornigliano: traffico e feriti

Disagi al traffico sabato pomeriggio per due incidenti che si sono verificati sulla Guido Rossa e in via Cornigliano a distanza di pochi minuti.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 18.15 sulla Guido Rossa in direzione levante: due i feriti, entrambi accompagnati in codice giallo al Villa Scassi.

Il secondo incidente si è verificato in via Cornigliano poco prima dell’incrocio con via Vetrano. Nessun ferito in questo caso, ma traffico molto congestionato