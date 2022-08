Schianto con lo scooter: due feriti e rampa per la Guido Rossa chiusa

La polizia locale ha chiuso la rampa di accesso ascendente alla strada Guido Rossa all'altezza della Fiumara intorno alle 19:40 di giovedì 18 agosto 2022 per consentire i soccorsi a una coppia di motociclisti rimasti feriti in un incidente, probabilmente autonomo, avvenuto intorno alle 19:20.

Due le persone ferite a bordo di uno scooter, marito e moglie, in un primo momento la situazione sembrava molto grave con la missione del 118 partita in codice rosso con l'automedica Golf 4 e le ambulanze della Croce Bianca di Cornigliano e dei Volontari del Soccorso della Fiumara, dopo i primi soccorsi prestati sul posto i due feriti sono stati invece trasportati in codice giallo, e quindi non in pericolo di vita, all'ospedale San Martino.

La strada è ancora chiusa alle ore 20:30, sul posto gli uomini della Polizia Locale per i rilievi e per accertare la dinamica dell'incidente.