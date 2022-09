Distrugge l'auto parcheggiata di un disabile e scappa

Nella mattinata di martedì 6 settembre sul gruppo Facebook 'Quelli di Marassi' è stato pubblicato il seguente post:

"stanotte verso le 3.45/4 in piazza Guicciardini un suv/fuoristrada abbastanza vecchio, di colore scuro (probabilmente nero) e con la classica ruota di scorta che hanno i suv attaccata dietro, ha urtato questa macchina tra l'altro di una persona disabile, dopodiché il 'pilota' è riuscito a sfuggire".

Secondo quanto appurato da GenovaToday, sul posto è intervenuto il servizio notturno della polizia locale con le pattuglie partite dal terzo distretto in via Canevari. Gli agenti della locale hanno acquisito le numerose immagini delle telecamere in zona e aperto un'indagine.