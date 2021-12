Camion urta impalcature: ponteggio crolla sulle auto in sosta

Urtato da un camion un ponteggio è crollato sulle auto in sosta in via dei Giustiniani.

L'incidente è avvenuto nella mattina di martedì 28 dicembre quando il mezzo pesante, facendo manovra, ha colpito i tubi innocenti. Sul posto il nucleo centro storico della polizia locale e il vigili del fuoco.

Non si registrano feriti, mentre le macchine risulterebbero in sosta vietata.