Giovanni Gallori, chi è lo studente di 21 anni morto nello schianto in A7

Erano cinque amici che stavano andando a trascorrere qualche giorno in montagna ma la meta purtroppo non l'hanno mai raggiunta, e quella che doveva essere una vacanza rilassante sulle piste da sci si è trasformata in tragedia. Infatti percorrendo l'autostrada A7 ieri, mercoledì 3 gennaio, il loro van si è ribaltato per motivi da chiarire, causando la morte del giovane Giovanni Gallori e il ferimento degli altri quattro ragazzi.

Il 21enne originario di San Casciano Val di Pesa, in Toscana, non ce l'ha fatta, mentre i suoi amici - tre ragazzi e una ragazza tra i 20 e i 24 anni - sono rimasti feriti in maniera importante e portati in ospedale con l'aiuto di due elicotteri diversi. Uno dei ragazzi portati al San Martino di Genova è ricoverato in neurochirurgia dove è stato sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento alla testa.

Gallori, che non sarebbe stato alla guida del veicolo, amava la fotografia e i viaggi e la sua famiglia era già stata colpita da un lutto quando il padre di Giovanni era mancato a causa di una malattia.

Le indagini, come riferisce FirenzeToday, sono coordinate dalla procura di Alessandria. Tra le altre cose, bisognerà verificare a quale velocità stesse viaggiando il mezzo, e se tutti i passeggeri avessero la cintura di sicurezza allacciata.