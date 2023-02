Schianto auto-moto, 60enne in codice giallo al San Martino

Incidente stradale venerdì pomeriggio a San Fruttuoso.

In via Giacometti uno scooter e un'auto si sono scontrati e il motociclista è finito a terra. Il 60enne ha strisciato per dieci metri circa e si è procurato diversi traumi. È stato soccorso dai militi della NV Moresco che lo hanno ricoverato in codice giallo all'ospedale San Martino con l'ambulanza 284.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha disposto la chiusura della via intorno alle 15.30 e poi lo stop solo in direzione ponente all'altezza di via Novaro per i rilievi, per riaprire alla viabilità ordinaria alle 16.50.