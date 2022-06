Traffico, schianto in A7 e forti rallentamenti per imbarco traghetti

Un altro pomeriggio di caos per coda all'imbarco traghetti. I forti rallentamenti iniziano dal casello dell'autostrada di Genova ovest fino a via Albertazzi dove decini di auto sono imbottigliate in attesa dell'ingresso in porto.

Non aiuta il cantiere per la costruzione della nuova Esselunga a San Benigno che occupa una delle corsie della carreggiata e nemmeno un incidente al varco autostradale tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A10 in direzione Milano. Lo schianto è avvenuto tra uno scooter e un'auto che si sono tamponati, la donna a bordo della moto è stata accompagnata dall'automedica in codice giallo al San Martino. Sul posto il carroattrezzi e gli uomini di Aspi per la pulizia della strada.

Coda anche al bivio dell'A7 con l'A12 tra Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso in città.