Schianto auto-furgone in autostrada: feriti e code

La mattina di venerdì 9 febbraio 2024 si è aperta con un incidente in autostrada al raccordo tra A7 e Genova Est. Lo schianto, per ragioni in via di accertamento, ha coinvolto un furgoncino e un'automobile sulla A12 intorno alle ore 5:40.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 ambulanze della Croce d'Oro di Sampierdarena e Croce d'Oro di Manesseno, una persona è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino per i traumi riportati, altre due hanno rifiutato il trasporto dopo essere state medicate.

Si è poi formato un chilometro di coda tra il bivio A12/A7 e Genova Est in direzione Levante, auto incolonnate anche tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 e tra l'allacciamento per la A10 e quello per la A7.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp