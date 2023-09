Incidenti stradali: Genova tra le dieci zone più pericolose d'Europa

Genova è tra le dieci zone d'Europa con la più alta incidenza di incidenti stradali. Un dato preoccupante, che emerge dal report diffuso da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Vengono presi in considerazione solo gli incidenti che hanno provocato morti o feriti, non quelli con danni alle cose, e l'anno di riferimento dell'ultimo aggiornamento è il 2020. Tra le uniche zone con un'incidenza superiore ai 4mila incidenti stradali per milione di abitanti c'è proprio Genova, accompagnata da nove aree austriache (a guidare la top ten è la regione dell'Außerfern con 5.342 incidenti per milione di abitanti).

Complessivamente nell'UE ci sono stati, nel 2020, 731.600 incidenti stradali, ovvero 1.696 per milione di abitanti. Si nota facilmente come il dato genovese sia più alto della media di quasi tre volte, complessivamente su 703 zone di cui sono disponibili i dati, 470 sono sotto la media europea e 233 sono superiori. Le strade più sicure, sempre secondo questi dati, si trovano in Grecia. Sono infatti ben 12 le zone del Paese con la più bassa incidenza, la migliore è Florina con soli 61 incidenti per milione di abitanti. Questo significa che un cittadino dell'Außerfern ha circa 88 volte probabilità in più di essere ferito o morire in un sinistro. Il rapporto scende, ma non di molto, per la città di Genova, siamo intorno al 65.

Per quello che riguarda le regioni, la Liguria si conferma una di quelle in cui, in Italia, si verificano più incidenti stradali. L'incidenza media di 2.900 incidenti per milioni di abitanti viene superata anche in alcune zone della Toscana e dell'Emilia Romagna. Nel 2020, sono state 71 le regioni dell’UE che hanno registrato questo dato molto alto, oltre a Genova (dove schizza fino a superare il 4mila) spiccano le austriache e anche 14 zone (su 16) in Germania . Le uniche eccezioni sono Assia e Turingia. Il resto di questo gruppo di 71 regioni è composto in gran parte da regioni situate in Italia, Belgio o Portogallo, più una zona costiera della Croazia, la Li?ko-senjska ?upanija. Come già detto, solo Genova e nove regioni austriache si stanziano invece sopra i 4.000 incidenti per milione di abitanti.