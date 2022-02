Tamponamento tra bus Amt e navetta scuola, sei studenti feriti

Tamponamento giovedì pomeriggio in corso Gastaldi tra un bus Amt della linea 44 e un pullman che opera servizio trasporto studenti.

L'incidente è avvenuto sulla corsia degli autobus all’altezza del semaforo vicino alla Casa dello Studente. Nello scontro sono rimaste ferite sei persone, quattro ricoverate al San Martino e due al al Galliera: non sono gravi.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale lo scontro si sarebbe verificato a causa di un malfunzionamento della navetta studenti, un mezzo privato Della Penna utilizzato durante il periodo covid per coprire le esigenze di trasporto scolastico.

Il conducente era sceso per conotrollare il guasto quando il pullman ha inziato a marciare all'indietro. Per l'autista a bordo del 44 non è rimasto altro che tentare una sterzata improvvisa che non ha però evitato lo scontro.