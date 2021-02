Schianto nelle gallerie di Sant'Anna, Aurelia interrotta

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non troppo grave, in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 13 di martedì 16 febbraio 2021 all'interno delle gallerie di Sant'Anna fra Lavagna e Sestri Levante.

La Via Aurelia è stata temporaneamente in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sull'autostrada A12 fra i caselli di Lavagna e Sestri Levante. Tre i veicoli coinvolti, di cui un furgone e una Mercedes station wagon. Sul posto i mezzi del 118, il personale Anas e le forze dell'ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 15 è stata riaperta una corsia. I tre feriti sono stati portati tutti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.