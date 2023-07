Schianto in galleria, grave motociclista

Per cause ancora da accertare, un centauro ha perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare in galleria.

L'incidente è avvenuto lunedì sera, il 24 luglio 2023, in A12, in direzione Genova ovest. Alle 20 circa al 112 è arrivata la chiamata per un motociclista caduto in curva e la centrale ha inviato in codice rosso l'automedica Golf3 e l'ambulanza Moresco 284.

Prestate le prime cure, il motociclista è stato ricoverato in giallo al San Martino. L'uomo ha riportato una frattura scomposta esposta all'avambraccio, ferite alle ginocchia e diverse escoriazioni.