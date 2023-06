Schianto nelle gallerie di Moneglia, la vittima è Simona Tolini. L'auto sarebbe passata col rosso

La vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nelle gallerie di Moneglia è Simona Solini. La 53enne di Masso stava viaggiando verso Levante a bordo della moto guidata dal suo compagno, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa, quando un'auto proveniente in direzione opposta li ha travolti. La donna originaria di Riva Trigoso, da anni si era trasferita nel comune di Castiglione Chiavarese, e abitava nella canonica della chiesa di San Michele.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 nel terzo tunnel, da Moneglia, in corrispondenza del villaggio Smeraldo, in località Preata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver ascoltato i testimoni e visionato le immagini interne delle gallerie, a provocare lo schianto sarebbe stato il conducente dell'auto, una Skoda su cui viaggiavano quattro persone rimaste illese.

Invece di attendere il verde, chi era al volante avrebbe sorpassato gli altri veicoli in coda e imboccato a forte velocità il traforo con il rosso. All'altezza del campeggio il violentissimo frontale con la moto che apriva la colonna di veicoli provenienti da Sestri Levanti che aveva rispettato la segnaletica.

Il personale del 118 è intervenuto con i militi della Croce Azzurra di Moneglia che hanno tentato il tutto per tutto per rianimare Solini. Per soccorrere il compagno rimasto sempre cosciente è arrivato un elicottero dalla Toscana per il trasferimento all'ospedale di Pisa. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e la salma è stata trasportata alle camere mortuarie del San Martino a disposizione dell'autorità giudiziaria.