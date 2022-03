Maxi tamponamento in galleria in A12: coinvolti un pullman e un tir

Maxi incidente in A12 all'interno della galleria tra Genova Est e Genova Ovest al km 0.

Coinvolti quattro mezzi tra cui un pullman e un tir. Distrutte anche un'auto e un furgoncino.

Soccorsi sul posto: Croce San Fruttuoso, vigili del fuoco e polizia stradale. Tratto chiuso.

Coda di 5 km in aumento tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per due incidenti separati a ridosso del nodo A12/A7 per chi da Sestri Levante viaggia verso Genova, il traffico è bloccato tra Genova est ed il bivio per la A7 verso Genova. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.

Notizia in aggiornamento.