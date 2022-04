Cade dallo scooter e aggancia pedone in mezzo alla strada

Ancora un investimento pedone sulle strade genovesi.

Giovedì 21 aprile, poco prima delle 16, una donna a bordo del suo scooter, perdendo il controllo del mezzo, ha agganciato un anziano ed entrambe sono rovinati a terra.

L'uomo stava attraversando la strade, secondo quanto riferito fuori dalle strisce, poco prima della galleria di corso Sardegna in direzione monte.

Sul posto le ambulanze della pubblica assistenza San Fruttuoso che hanno trasportato i feriti in codice giallo all'ospedale Galliera.

Non si parla, per fortuna, di conseguenze gravi nè per il pedone, nè per la motociclista.