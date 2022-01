Contromano in autostrada, si schianta contro un tir

Ancora un incidente in uno scambio di carreggiata in autostrada. Questa volta è successo in A12 dove un anziano ha imboccato la carreggiata in galleria in senso opposto andandosi a schiantare contro a un camion.

Tra le ragioni dello scontro non si esclude un malore del 72enne, ma sulla esatta dinamica stanno lavorando gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, martedì sera dopo le 22, insieme ai tecnici di Autostrade e a un'ambulanza.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino, sotto choc e con diversi traumi.

Il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per un'ora: la polizia locale ha comunicato l'uscita obbligatoria al casello di Genova Est per chi proveniva da levante ed uscita a Genova Bolzaneto per la direzione mare.