Furgone finisce contro il Politeama Genovese

Nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre 2021 un furgone, per cause in via di accertamento, si è schiantato contro gli uffici del teatro Politeama Genovese.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Il conducente è rimasto bloccato all'interno ed è stato estratto dai vigili del fuoco, che si sono occupati anche della rimozione del furgone dai locali.

L'incidente ha provocato qualche rallentamento in via Bertani, con ripercussioni in circonvallazione a monte e nella zona di Corvetto.