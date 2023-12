Furgone fa manovra e sradica panchina di marmo

È in fase di riparazione la panchina in marmo di piazza Campetto divelta da un furgone qualche settimana fa. Il mezzo era fase di manovra mentre stava per raggiungere un negozio per scaricare merci, quando ha colpito una delle nuove sedute, sradicandola da terra.

A informare il consiglio comunale è l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, dopo l'interrogazione di Lorenzo Pellerano (Liguria al Centro) che chiedeva un aggiornamento sulle lastre di pavimentazione del centro storico, e anche sulla panchina.

"La seduta di marmo è in fase di riparazione - conferma Avvenente - Aster ne ha prelevato i pezzi e affidati a un marmista. Ma non solo. Infatti c’è già un progetto approntato da Aster, e in attesa di approvazione da parte della Soprintendenza, per l’installazione di alcune fioriere con finalità di abbellimento. Infine, sempre Aster ha già messo in opera quanto necessario per il ripristino di almeno uno dei rubinetti del barchile di piazza Campetto, da cui tornerà a sgorgare acqua come in origine".

L'interrogazione di Pellerano nasceva anche per portare l'attenzione della giunta sulle lastre di pavimentazione dell'area tra Campetto, Soziglia e Orefici: "Ci sono molte pietre sconnesse (basoli, ndr) che si muovono - ha detto il consigliere, che nel centro storico vive - bisognerebbe intervenire in urgenza per sistemare quelle che si muovono, pensando un domani a una riqualificazione più generale".

La giunta ha segnalato la criticità ad Aster che però, attualmente, è assorbita da due grandi interventi: uno consiste nella sistemazione di ponte Parodi per accogliere il luna park, e il cantiere dovrà essere ultimato tassativamente entro il 7 dicembre per consentire l'apertura delle attrazioni. L'altro invece è rappresentato dai lavori nella zona tra Certosa e Campasso.

Dopo i lavori per sistemare ponte Parodi, però, si apre un'opportunità: "Mi è stato garantito - ha detto l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - che prima di Natale cominceranno i lavori sui basoli basculanti, in attesa di un più strutturato progetto di riqualificazione degli stessi che rappresentano un patrimonio molto prezioso per il centro storico e per tutta la città".