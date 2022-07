Il freno a mano non tiene: furgone precipita sulle corsie della A12

Il freno a mano non ha tenuto - per motivi ancora da chiarire - e il furgone è precipitato di sotto, sulle corsie dell'autostrada A12.

È successo all'altezza del casello di Rapallo, venerdì sera intorno alle 19: il mezzo non si trovava in autostrada, ma era parcheggiato su un terreno soprastante. A causa di un guasto del freno a mano, però, ha iniziato a muoversi, ha sfondato la recinzione ed è letteralmente precipitato di sotto, sulle corsie della A12. Per fortuna non sono stati colpiti veicoli.

Il conducente del furgone non era a bordo e non si registra nessun ferito.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, di Aspi e il carro attrezzi.