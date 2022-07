Scontro moto-furgone: giovane intubato al San Martino

Ancora un incidente con un ferito grave sulle strade genovese. Intorno alle 13:35 di lunedì 4 luglio 2022, in via Ronchi a Multedo, si sono scontrate una moto e un furgone, da accertare la dinamica.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo, probabilmente minorenne, che era alla guida del mezzo a due ruote e si è schiantato sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la Croce Verde Pegliese e l'automedica del 118 per i primi soccorsi. Ilragazzo è stato intubato e portato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale San Martino di Genova,

Presente sul posto anche la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti in zona. Nell'ultimo fine settimana hanno perso la vita due persone: un'anziana investita a Quinto e un motociclista sull'autostrada A7. Altri gravi incidenti si sono verificati a Sestri Ponente in via Merano e a Marassi in via Fea tra sabato 2 e domenica 3 luglio 2022.