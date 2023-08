Morto in moto a 22 anni, fissati i funerali di "Mattex"

È stato il padre Costantino a comunicare la data e il luogo dei funerali del figlio.

L'ultimo saluto a Matteo Agozzino, 22 anni morto in via Merano in seguito a un incidente stradale, si terranno domani, sabato 26 agosto, nalle parrocchia di San Siro a Nervi. "Mattex", come era chiamato dagli amici, lascia i genitori, il fratello Filippo e i parenti tutti.

"Matteo, un figlio esemplare, un bravissimo pizzaiolo appassionato - lo ricorda il padre titolare di una pizzeria a Nervi - Uno spirito libero, che aveva capito tutto della vita. Vivere sempre a mille, senza rinunciare a nulla, perché la vita è questo! Potrebbe non esistere un domani Grande Matte avevi ragione tu! Per 22 anni sono stato il tuo angelo custode, adesso avrai tu la responsabilità di proteggere noi".

Sabato scorso il ventenne stava rientrando nella sua casa di Borzoli, dove abitava con i genitori, dopo una giornata al mare con gli amici. Erano le 17.15 circa e in via Merano, purtroppo, ad attenderlo la morte. Alla guida di un'utilitaria che svolta verso la Coop, un pensionato di 91 anni. Matteo prima si schianta contro l'auto e poi viene sbalzato su una macchina posteggiata sul marciapiede. Secondo quanto raccolto dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, diretti da Stefano Biggio, il ragazzo non stava viaggiando a velocità sostenuta e la manovra dell'ultranovantenne in quel punto era consentita. Sono state, però, acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica.

Nei giorni scorsi l'autopsia per capire se la morte sia avvenuta in seguito al primo o al secondo impatto e per consentire alla magistratura di indagare o meno anche il proprietario dell'auto posteggiata in via Merano. Al momento risulta iscritto nel registro degli indagati, come atto obbligato, il pensionato che stava svoltando per andare a fare la spesa.