Si sono scontrati per motivi da chiarire un'auto e una moto in via di Creto, a Genova, all'altezza della chiesa di Aggio. In seguito al frontale, intorno alle 18,40 la strada è stata chiusa.

Il centauro, un uomo di 53 anni, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino.

Sul posto la Pubblica Assistenza Molassana, l'automedica Golf 3 e la polizia locale.